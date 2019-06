L'actuació de Miki al festival Eurovisió va tenir un cost de 508.000 euros

L'actuació del cantant Miki en la passada edició del festival Eurovisió va tenir un cost de 508.000 euros, segons ha informat Newtral. D'aquesta manera, la candidatura de Miki, que va interpretar el tema La venda, es col·locaria com la més cara dels últims anys, a falta de conèixer la quantia de la participació, l'any passat, del duet format per Amaia i Alfred. Segons la mateixa informació, RTVE es va negar a oferir les despeses derivades de la presència en el certamen tot i que enguany, per primera vegada, va fer públics el cost de l'escenografia: 40.300 euros.

A aquesta xifra caldria sumar-li els costos de retransmissió del festival, que inclouen 281.125 euros dels drets i 23.601 euros corresponents a la cabina de comentarista i les transmissions internacionals. A més del decorat, les nòmines dels artistes van suposar un import de 70.000 euros, a més dels 7.361 euros de les seves quotes a la Seguretat Social. Atrezzo, vestuari i altres elements d'ambientació van elevar la despesa altres 10.400 euros. Tot això, sense comptar el preu de l'estada a Tel-Aviv.