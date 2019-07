«Jane», l'antropòloga que va estudiar la vida dels ximpanzés

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa Sense ficció de TV3 estrena Jane, un documental sobre la vida de Jane Goodall, una dona primatòloga, etòloga, antropòloga i activista mediambiental que ha dedicat tota la seva vida a l'estudi i la defensa dels ximpanzés.

De molt jove, Jane Goodall va rebre l'encàrrec d'estudiar una comunitat de ximpanzés amb una mentalitat oberta. L'objectiu era investigar-ne el comportament per arribar a entendre millor els orígens de l'espècie humana. Però allò que havia començat com una estada de sis mesos a l'Àfrica es va acabar convertint en tota una vida dedicada a l'estudi i la defensa dels ximpanzés en llibertat i del conservacionisme en general.

Un documental de National Geographic, en què es rescaten unes imatges mai vistes fins ara i que es pensava que s'havien perdut, recrea la seva vida. Per construir aquest relat, el documentalista Brett Morgen va triar fragments d'entre més de 100 hores de material inèdit gravat per Hugo van Lawick, l'exmarit de Goodall, d'aquells dies que van compartir a l'Àfrica. 100 hores de filmació d'una jove Jane que va anar descobrint com els ximpanzés fabricaven eines per alimentar-se o que podien mostrar reaccions que es podrien qualificar de sentiments.

Les seves observacions van ser acollides amb entusiasme, però també amb rebuig pel fet de ser dona, entre una comunitat científica marcadament masculina.