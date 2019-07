Netflix es compromet a reduir la presència del tabac a les seves sèries

La plataforma online d'entreteniment Netflix s'ha compromès a reduir la presència del tabac a les seves seves originals. L'empresa ha assegurat que les representacions de fumadors dirigides a menors tan sols es faran servir en casos de «fidelitat històrica».

Stranger Things, Unbreakable Kimmy Schmidt i Orange is the new black són les tres sèries originals de Netflix que més representacions de tabac van collir entre 2016 i 2017. 262 la primera, 292 la segona i 233 la tercera. Entre elles sumen 787 de les 866 presències totals del mateix en ficcions de la plataforma, segons ha avançat Deadline a través d'un estudi de The Initiative.