FOTOS | Carmen Thyssen mostra per primer cop la seva mansió a Sant Feliu de Guíxols

La baronesa Thyssen ha obert les portes de la seva espectacular mansió de Sant Feliu de Guíxols per primer cop. En les imatges rodades per l'equip del programa Lazos de Sangre, presentat per Boris Izaguirre es poden veure els magnífics jardins de 'Más Mañanas', la casa que va construir amb l'actor de Hollywood Lex Barker i les estances de la impressionant mansió situada a la urbanització Punta Brava de Sant Feliu de Guíxols.

En el programa de Televisió Espanyola, Carmen Cervera parla de tots els episodis de la seva vida, des de la seva infantesa i la seva joventut: la seva època de participant de concursos de bellesa; els grans amors de la seva vida; les grans decepcions; la seva lluita perquè la col·lecció Thyssen es quedés a Espanya; l'especial relació amb el seu fill; el futur de la saga ...

La baronessa Thyssen obre el seu cor per repassar tots els capítols de la seva vida i oferir la seva entrevista més sincera: recordarà la seva etapa al Hollywood dels anys 60, i la seva etapa més difícil al costat d'Espartaco Santoni; passejarà per la casa de Sant Feliu de Guíxols rememorant els seus records més íntims al costat del Baró Thyssen; parlarà de la seva relació amb els seus tres fills, així com amb els fills del Baró. A més, en aquest lliurament participaran Manuel Segura, pare biològic de Borja Thyssen; i noms com Agatha Ruiz de la Prada, Boris Izaguirre o Esperanza Aguirre.