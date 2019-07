«Els Stark» seran presents a la preqüela de «Joc de trons»

La preqüela de Joc de trons ja grava el seu episodi pilot a Irlanda del Nord. HBO i George R.R. Martin, l'autor de les novel·les que inspiren la sèrie, ja van confirmar que la ficció se centraria 5.000 anys abans dels esdeveniments de la ficció original, quan Westeros era un lloc ben diferent, i que tractaria l'èpica guerra contra els White walkers, anomenada «La Llarga Nit». A causa de la inquietud dels seguidors de la sèrie, Martin ha avançat més novetats de la preqüela a Entertainment Weekly.

Una de les claus que ha donat és la presència de la família preferida dels fans, els Stark, que són descendents dels «Primers homes», els habitants del continent en el període en què s'ambientarà la sèrie. «El Stark definitivament hi seran», diu Martin. Si bé els aclamats dracs no tindran cabuda a la nova producció, fet que ha irritat els seguidors, sí que hi haurà altres criatures màgiques . «És clar que hi haurà White Walkers, o com se'ls diu en els meus llibres, Els Altres», diu l'escriptor. «També tindrem llops fers i mamuts».

La producció encara no té nom, encara que Martin aposta per La Llarga Nit. Ara bé, el tercer episodi de la vuitena temporada de la ficció original ja es diu així, fet que complica aquesta decisió.

La sèrie, que encara no té data d'estrena, serà protagonitzada per Naomi Watts ( Lo imposible), Georgie Henley ( Les cròniques de Narnia), Naomi Ackie i Denise Gough.