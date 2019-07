El nou servei de Warner i HBO pren els drets d'emissió de «Friends» a Netflix

La multinacional estatunidenca Warner Media i la plataforma de televisió per cable HBO han arribat a un acord i la primavera del 2020 estrenaran un servei de streaming anomenat HBO Max. L'anunci només té en compte els Estats Units, de manera que caldrà esperar per saber si arribarà també a altres llocs del món. A més del prestigiós contingut de la cadena per cable, HBO Max integrarà l'exitosa sèrie Friends, que abandonarà el catàleg de Netflix, així com els productes de DC Entertainment i New Line, i els Looney Tunes.