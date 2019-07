El «Per les teulades de les ciutats» del 33 explora la cultura i la gent de Tòquio

El 33 emet avui a les 22.15 h el quart episodi de Per les teulades de les ciutats, la sèrie documental que dedica cada episodi a una ciutat diferent i a descobrir la seva gent i la seva cultura des de les teulades de cada ciutat. En aquest episodi, el programa s'enfila per les teulades de la gran metròpoli de Tòquio.

La capital imperial s'ha transformat en una ciutat moderna i superfuncional però les teulades són espais que certs toquiotes han sabut aprofitar per perpetuar-hi l'esperit d'un Japó que viu entre la tradició i la modernitat.