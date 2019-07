«Joc de trons» bat el rècord de nominacions als premis Emmy

La sèrie d'HBO Joc de trons ha rebut un total de trenta-dues nominacions als Primetime Emmy Awards per la seva vuitena i última temporada. La producció trenca així el rècord de la sèrie amb més candidatures als premis que fins ahir tenia NYPD Blue.

Una de les fites més importants de Joc de trons és haver aconseguit que nou dels seus actors rebin nominacions. Per primera vegada, la sèrie va assegurar la plaça de tots els personatges que havia presentat.

Així doncs, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) i Kit Harington (Jon Snow) han estat tots dos nominats a millor actriu i actor principals, mentre que Sophie Turner (Sansa Stark), Lena Heady (Cersei Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Maisie Williams (Arya Stark), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) i Gwendoline Christie (Brienne de Tarth) i Alfie Allen (Theon Greyjoy), que van presentar-se a si mateixos, han estat nominats a millors actrius i actors secundaris. També és la primera vegada que quatre actrius de la mateixa sèrie són nominades a la mateixa categoria (Headey, Williams, Turner i Christie).

La fantasia d'HBO també ha estat nominada com a millor sèrie, com en totes les temporades. Si guanya aquesta categoria, el drama igualarà el rècord històric de Mad Men, Hill Street Blues, L.A. Law i The West Wing, que han guanyat quatre vegades.