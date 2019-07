Alicia Keys i els productors de «La La Land» preparen una sèrie musical per a Showtime

La cadena de pagament Showtime s'ha compromès a desenvolupar properament un drama musical, que tindrà com a productors executius Alicia Keys, Benj Pasek i Justin Paul. Aquests últims són compositors també de La La Land, pel·lícula per la qual van guanyar l'Oscar. Pasek i Paul porten treballant en equip des que es van conèixer a la universitat, i han coincidit com a autors en altres pel·lícules com El gran showman. En aquest cas, s'encarregaran igualment de la part musical de la sèrie. Alicia Keys encara no ha anunciat si serà o no actriu.