«Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.» no continuarà després de la seva setena temporada

La sèrie d'ABC Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. finalitzarà amb la seva setena temporada, que arribarà el 2020. La primera ficció televisiva de Marvel es va estrenar el 2013 i se centrava inicialment en l'agent especial Phil Coulson (Clark Gregg), que va morir a la pel·lícula Avengers, però va ser ressuscitat més tard per tal de formar un equip per fer front a les amenaces amb superpoders. Jeph Loeb, cap de televisió de Marvel, ha afirmat que la sèrie havia d'acabar-se amb la cinquena temporada, però que ABC va encarregar dues entregues més.