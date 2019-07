TV3 incorporarà un nou «TN matí» conduït per Ariadna Oltra a partir de setembre

TV3 reforçarà la seva oferta informativa matinal a partir del pròxim 2 de setembre amb l'emissió d'un Telenotícies matí, que s'emetrà de 6.30 a 8.00 hores i que conduirà la periodista Ariadna Oltra. A partir de les 8.00 hores prendrà el relleu, una temporada més, l'espai Els Matins, al capdavant del qual seguirà Lídia Heredia. En acabar, començarà un nou espai d'actualitat i entreteniment, presentat per Ricard Ustrell, que s'allargarà fins a les 14.00 hores. TV3 ha volgut «apostar per grans periodistes de referència per reforçar la franja dels matins».