Dues produccions de TV3 seran al Festival de Cinema de Donostia

La innocència i La hija de un ladrón, totes dues amb participació de TV3, seran presents en la 67a edició del Festival de Sant Sebastià, que se celebrarà del 20 al 28 de setembre. La hija de un ladrón, el primer llargmetratge dirigit per Belén Funes, amb guió de Belén Funes i Marçal Cebrian i protagonitzat per Greta Fernández i Eduard Fernández, participarà en la secció oficial del certamen donostiarra. La innocència, primera pel·lícula de Lucía Alemany, amb guió de Laia Soler, i amb Laia Marull, Sergi López i Carmen Arrufat en el repartiment, es podrà veure en la secció «Nuevos realizadores».

El repartiment de La innocència combina joves adolescents com Carmen Arrufat –en el paper de Lis, que, amb 15 anys, debuta com a artista i fa de protagonista– i amb professionals de trajectòria de primer nivell com Laia Marull, Sergi López i Joel Bosqued. El guió és de Laia Soler i la mateixa directora, i l'equip tècnic està format, en gran part, per joves formats a l'ESCAC/ECAM.

La hija de un ladrón, de Belén Funes, reuneix per primera vegada en una pel·lícula Greta Fernández i Eduard Fernández, interpretant els rols de la filla i el pare.

Belén Funes dirigeix el seu primer llargmetratge, que es podrà veure en la secció oficial del festival donostiarra, després de dos curtmetratges. El primer, Sara a la fuga, va aconseguir dues Bisnagues al 18è Festival de Cinema de Màlaga: millor director i millor curt.