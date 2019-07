Jaime Lorente serà el Cid a la nova sèrie espanyola d'Amazon

Jaime Lorente, actor conegut per participar en produccions d'èxit com La casa de papel o Élite, serà l'encarregat de donar vida al Cid campeador en la nova sèrie que Amazon Prime està preparant. Tal com va explicar ahir Georgia Brown, directora de continguts europeus de la plataforma, «el Cid és un dels projectes més ambiciosos que estem fent ara a Europa». José Velasco, president de Zebra productions, va explicar que el projecte va començar fa quatre anys i que «necessitàvem una empresa que entengués que calia fer aquesta oferta a aquesta escala».

El projecte pretén narrar la història de Rodrigo Díaz de Vivar des d'una perspectiva més actual. Segons va declarar Velasco, Jaime Lorente va ser escollit perquè «el Cid era un xaval molt de carrer, que venia d'un poble i va ser capaç de triomfar en el far west de l'Edat Mitjana. Volíem algú que es veiés pròxim». Aquest serà el primer paper protagonista de l'actor, que es troba en un bon moment professional, i que fa un pas més enllà de Netflix per treballar amb la competència.

El rodatge comptarà amb uns decorats «impressionants», segons va avançar-se en la presentació de la ficció, dins dels quals s'inclouen l'Alfajeria i altres palaus. La sèrie comptarà amb dues temporades de sis episodis cadascuna i el rodatge durarà uns set mesos en total. L'equip comptarà amb David Fermández, director d'art de la premiada pel·lícula Gladiator.