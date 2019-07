L'editorial Planeta publicarà una desena de llibres a partir de les sèries de Netflix

El Grup Planeta ha tancat un acord amb Netflix per fer llibres de les seves sèries i les primeres que arribaran a les llibreries la pròxima tardor, prèvia a la campanya de Nadal, són La casa de papel, Élite i La casa de las flores. Així ho ha avançat El País i ho ha confirmat Planeta amb una piulada a Twitter. Segons el diari, l'acord és inicialment per cinc anys i comportarà la sortida d'una desena de títols en diferents formats. Les obres no seran una reproducció exacta de les sèries en si, sinó que realitzaran spin-offs literaris dels personatges originals.