Marvel Studios prepara cinc sèries originals per a la plataforma Disney+

L'estudi cinematogràfic Marvel Studios va anunciar la producció de cinc noves sèries de televisió, que seran distribuïdes a través de la plataforma Disney+. L'anunci va fer-se el passat diumenge a la San Diego Comic Con.

Les sèries confirmades són: The Falcon and The Winter Soldier, amb Anthony Mackie i Sebastian Stan, per a la tardor del 2020; WandaVision, amb Elizabeth Olsen i Paul Bettany, per a la primavera del 2021; Loki, amb Tom Hiddleston, també per a la primavera del 2021; What if??, la primera sèrie d'animació de l'estudi, per a l'estiu del 2021, i Hawkeye, amb Jeremy Renner, per a la tardor del 2021.