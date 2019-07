Jenji Kohan, creadora de la sèrie, va declarar al New York Times que el final de la sèrie era «impacte i connexió, més que res». Per a Kohan, «encara que l'espectador no sigui com aquestes personatges, si pot reconèixer la veritat emocional de la seva experiència humana, ha estat un èxit». Pel que fa a la diversitat de l'elenc, un dels trets que l'ha fet despuntar, Kohan destaca que «és important representar tothom a la televisió, tot i que el més important és el talent».