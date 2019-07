La plataforma Hulu renova «El cuento de la criada» per una quarta temporada

La plataforma de streaming Hulu ha decidit renovar el drama distòpic El cuento de la criada per una quarta tanda de capítols. La ficció es troba en plena emissió de la seva tercera temporada. La seva primera temporada, que a Espanya es va poder veure tant a HBO com en obert al prime time d'Antena 3, va triomfar en els seus primers Emmy i Globus d'Or, enduent-se premis tant per a la sèrie com per a la seva protagonista, Elisabeth Moss. Basada en la novel·la de Margaret Atwood, segueix la vida a la distopia de Gilead, una societat totalitària.