Alejandro Amenábar fa el salt a la televisió de la mà de Movistar+

Creada per l'artista de còmics Paco Roca i el diplomàtic espanyol Guillermo Corral, la sèrie de sis episodis girarà al voltant del projecte The Black Swan: el descobriment i la recuperació i el transport de 17,1 tones de monedes del naufragi de Nuestra Señora de las Mercedes per part d'Odyssey Marine Exploration a Florida. El vaixell era una fragata espanyola de 30 canons enfonsada per l'armada britànica a la costa portuguesa el 1804. A partir del 1807, el govern espanyol va combatre legalment els tribunals nord-americans per reclamar el tresor. Es va dir que era el botí més gran del naufragi de la història, com a propi.

Es tractarà, doncs, d'un thriller d'aventura a cavall entre el viatge històric de la Nuestra Señora de les Mercedes i la lluita legal actual pel tresor, que es va declarar que tindria un valor de 500 milions de dòlars. Segons fonts de Movistar +, la sèrie serà produïda per Mod Producciones, que té seu a Madrid i és encapçalada per Fernando Bovaira, el productor d'Amenábar des del seu segon llargmetratge, Open Your Eyes, de 1997; tot i que el projecte podria tenir també producció internacional.