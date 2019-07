Sílvia Cóppulo entrevista el politòleg Ramón Cotarelo a «El divan»

Ramón Cotarelo, politòleg, escriptor i publicista madrileny resident a Girona, és el protagonista del programa d'avui a El divan, el format d'entrevistes que presenta Sílvia Cóppulo i que s'emet a les 23.40. En la conversa, Cotarelo descobreix per què allà on va el defineixen com a «nacionalista espanyol» i per què és un defensor contundent del dret a decidir. També recorda els anys de presó i els d'inhabilitació, que el van dur a estudiar a Alemanya i al Regne Unit, analitza els moments més destacats de la política espanyola dels últims anys, explica per què va defensar en el seu moment l'entrada d'Espanya a l'OTAN i per què avui no donaria suport a Felipe González.