Albert Solà, el veí de la Bisbal diu ser fill del rei Joan Carles, negocia participar a Gran Hermano VIP

El bisbalenc Albert Solà, que des de fa anys defensa ser fill del rei emèrit Joan Carles I, està negociant la seva participació en la nova edició del reality show de Telecinco Gran Hermano VIP, segons informa la revista Lecturas.

Solà es trobaria actualment, com la resta de noms que sonen per a aquesta nova edició, negociant les condicions amb la productora del programa.

Segons la mateixa informació, el que es considera «fill il·legítim» del monarca emèrit podria percebre 4.000 euros a la setmana per ser un dels concursants del reality, en una edició per la qual també sonen els noms de Kiko Jiménez, Anabel Pantoja o el tarotista Maestro Joao.

Recentment, Solà ha publicat una autobiobrafia on explica la seva experiència. En una entrevista amb Diari de Girona, explicava que el principal problema que frena el seu reconeixement com a fill de Joan Carles I és que seria "el seu fill gran", i per tant, legalment, l'hereu de la Corona. No obstant, assegura que és un càrrec que no li interessa.

Llegeix aquí l'entrevista completa...