La màgia torna a TV3 amb els nous episodis de «Res és impossible»

Aquesta nit, a les 21.55 h, després del TN vespre, Antonio Díaz, conegut com El Mago Pop, torna a TV3 amb una nova entrega del programa de màgia Res és impossible. En aquests nous lliuraments, l'il·lusionista català tornarà a sorprendre l'audiència «amb accions que desafien les lleis de la física i que posen a prova la capacitat de comprensió» -segons informa la cadena en un comunicat- «per provocar les reaccions més sorprenents en les persones que les presencien». Seguint el seu peculiar estil, a Res és impossible, Antonio Díaz «esperona la imaginació de l'espectador en la recerca dels límits del que és possible i del que no ho és».

Aquesta nova entrega d'episodis començarà amb una visita d'Antonio Díaz a la ciutat britànica de Manchester, on visitarà les instal·lacions del Manchester City per conèixer un dels seus ídols de sempre: Pep Guardiola. Allà també es troba amb Kun Agüero. Abans de reunir-se amb el tècnic català i els seus jugadors, el mag es veurà sorprès per una ciutat amb una personalitat obrera molt definida i llar d'un dels genis més importants del segle XXI, Alan Turing, pare dels ordinadors i matemàtic brillant amb un paper clau a la Segona Guerra Mundial, gràcies a les seves habilitats en l'àrea d'encriptació, al qual dedicarà un truc homenatge.