John Carlin estrena «This is Football» a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena avui This is Football, una producció documental escrita per John Carlin i creada per Raimon Masllorens (Brutal Media). La sèrie tracta la condició humana a través del futbol, el qual segons Carlin «és la gran llengua franca del món». Howard Schultz, fundador de la cadena de cafeteries Starbucks i el director de Hollywood Joe Roth són alguns dels productors internacionals del projecte, que s'ha rodat a 18 països diferents durant 18 mesos (des d'Islàndia fins a Argentina, passant per Espanya, Ruanda, la Xina i els Estats Units).

Aquesta no és la primera producció amb projecció internacional de Brutal Media: This is Art i This is Opera ja s'han estrenat fora d'Espanya. Això no obstant, This is Football és l'aposta més ambiciosa i gràcies a Amazon s'emetrà a 200 països d'arreu del món. Els episodis estan dirigits per un equip de directors i productors de renom liderats per James Erksine ( One night in Turin, Le Mans: Racing is everything) i Jos Cushing. La banda sonora l'ha creat Lorne Balfe, guardonat en una ocasió amb un Grammy i nominat als Emmy ( Missió Impossible, The Queen o Churchill).

Alguns dels capítols il·lustren com valors inherents en la pràctica del futbol contribueixen a millorar el món. És el cas de Redempció, un episodi sobre el paper del futbol en la reconstrucció de Ruanda després del genocidi. «No hem volgut ser polítics ni didàctics, hem escollit Ruanda perquè és un cas molt extrem del poder del futbol d'unificar gent que té més motius per odiar-se que ningú més», explica Carlin.

Un altre dels episodis està dedicat a l'auge del futbol femení. Al respecte, Carlin confessa que en l'últim any «ha estat una sorpresa» aquest fenomen. «M'ha sorprès a mi mateix com m'ha enganxat el futbol femení, i una lliçó apresa és que un 90% del futbol és suspens, és drama, és teatre; només el 10% és art». Malgrat els anys d'experiència com a corresponsal arreu del món, el projecte ha aconseguit sorprendre l'escriptor quant a «l'amplitud i la profunditat del fenomen del futbol». Els episodis de la sèrie no compten amb una veu narradora, ja que es va preferir donar que predominés l'emotivitat a través del muntatge.

Brutal Media es troba ara a punt de tancar el rodatge de This is Philosophy, que no s'ha venut encara a cap televisió.