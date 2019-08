«Inèdits» tanca temporada amb una entrevista de l'any 1993 a Miquel Martí i Pol

El 33 emetrà avui a mitjanit l'últim episodi d' Inèdits, el programa d'entrevistes presentat per la periodista Peté Soler, dedicat als escriptors i poetes que, al llarg dels anys 80 i 90, van poder ser entrevistats per les càmeres de TV3. En aquests últims capítols s'emetrà una entrevista que mai s'ha vist sencera al poeta i escriptor Miquel Martí i Pol que es va enregistrar el 1993. L'entrevista, conduïda per Mònica Terribas des de Roda de Ter, repassa bona part de la vida de Martí i Pol i s'endinsa en els seus pensaments i inquietuds més íntimes.