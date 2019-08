«This is art» explora el dolor i la creativitat en el seu retorn a TV3

Aquesta nit, a les 22.35 h, torna a TV3 This is art, la coproducció del canal públic de Catalunya amb Brutal Media. El presentador Ramon Gener condueix l'espectador per mons reals i imaginaris per reflexionar sobre la vida i l'art, però, per damunt de tot, per reflexionar sobre un mateix. Aquesta setmana, Frida Kahlo, Frédéric Chopin, Antoni Tàpies, Edvard Munch, James Rhodes i la certesa que mentre hi ha dolor, hi ha vida, seran els protagonistes. El dolor és molt present en les nostres vides, des que naixem fins que morim, i per això és un tema tan recurrent en l'art. Aquest viatge cap a la part més fosca de la nostra ànima el farem en el vehicle on es genera més dolor: en un llit.

S'analitzarà, a més, la vida i obra de diversos artistes que van passar per l'experiència del patiment: Frida Kahlo, que va suportar tant dolor, físic i emocional, i que tan bé va saber plasmar en la seva obra; Frédéric Chopin, malalt de tuberculosi, va saber expressar la seva angoixa vital en les seves composicions musicals, les millors, escrites en una cel·la de la cartoixa de Valldemossa, o Antoni Tàpies, que va tenir una malaltia pulmonar i va arribar al convenciment que viure amb dolor és necessari i inevitable.

Finalment, s'intentarà comprendre per què l'obra El crit, d'Edvard Munch, una icona de l'angoixa i del buit existencial en l'art, és tan coneguda arreu. I també es reflexionarà sobre la relació entre dolor i creativitat amb James Rhodes.