El malson d'una guanyadora de Supervivientes: de la fama a amagar-se al seu barri

No sempre guanyar diners i triomfar a la televisió suposa bones notícies. I sinó que l'hi diguin a Miriam Sánchez, l'excolaboradora de Mediaset que l'any 2008 (fa més d'una dècada) va aconseguir la victòria en el concurs Superviviente sque portava per títol "Perdidos en Honduras" i que havia presentat Jesús Vázquez a Telecinco. En teoria Sánchez estava cridada a ser una joguina més de l'univers Mediaset. I ho va començar sent però no va acabar la seva transformació.

Supervivientes és, de fet, un dels programes de Telecinco que més famosos fabrica. Per a molts concursants, el premi no és guanyar finalment el reality i fer-se amb el xec reservat a qui aconsegueixi estar més setmanes a l'illa. La principal recompensa és aconseguir altres platós i que els cridin a col·laborar i a ser entrevistats a altres formats de la mateixa casa. Però en el cas de Sánchez no va ser així.

Una vegada que va aconseguir la fama la jove va ser reconvertida en un primer moment en assessora de l'amor de Hombres, Mujeres y Viceversa (un altre d'aquests concursos en què Telecinco va "colant" els seus famosos). Però no va fer més. Després va deixar la televisió i des de llavors no s'ha sabut molt més d'ella. L'alarma va saltar aquests dies.

Segons ha informat el programa fa temps que els seus familiars i amics no saben res d'aquesta exconcursant de Supervivientes. El seu estat de salut preocupa. Al seu barri ni tan sols la veuen. L'únic que se sap és que passarà per quiròfan. Que vol un canvi de vida i ho vol de manera radical.

"No ens agafa el telèfon a ningú", va resumir en declaracions al citat programa de Telecinco una amiga de la jove. Un altre dels protagonistes d'aquesta estranya història, el ballarí Cristo Vivanco, afirma que tot es deu al fet que Sánchez ha decidit allunyar-se per complet dels focus, de la fama i de totes les conseqüències que això comporta. "Vol viure la seva vida sense explicar-ho a ningú, és un canvi que cal respectar", va sentenciar tractant per tant de treure-li una mica d'importància o almenys de gravetat al que estava succeint amb una jove que va arribar a convertir-se fa més d'una dècada en una de les cares més populars de Telecinco i per tant de la televisió a Espanya.