Afton Williamson deixa «The Rookie» i denuncia atacs sexuals i racistes

Afton Williamson, l'actriu de The Rookie que interpreta l'agent Talia Bishop, no tornarà a la segona temporada de la sèrie d'ABC. La intèrpret ho ha fet públic al seu compte a Instagram, on afirma que deixa la ficció a causa d'«un racisme sistemàtic, comentaris racialment carregats, intimidació i assetjament sexual». Segons explica, els productors de la sèrie van ignorar aquests comportaments, fins que l'assetjament va convertir-se en agressió sexual per part del cap del departament de perruqueria durant el rodatge de la primera temporada, quan l'equip va acomiadar-lo. Les dues productores de la sèrie, Entertainment One i ABC Studios, investiguen el cas.