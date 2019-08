La docusèrie sobre els Ferrocarrils «Pròxima estació» arriba a TV3

TV3 estrena la docusèrie Pròxima estació avui a les 22.35 h. El programa, produït per la cadena i The Mediapro Studio, tracta les històries i anècdotes dels passatgers als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Enric Lucena, fotògraf, periodista i escriptor, és l'encarregat de conduir el programa. A través de cinc episodis, s'exploren andanes, vagons, túnels, tallers i estacions de muntanya. D'entre els protagonistes de la docusèrie hi ha la periodista Elisenda Pineda, que es va adormir al tren i es va despertar en una via morta, o el cuiner Marc Ribas, que utilitza els Ferrocarrils com a oficina mòbil per escriure les receptes del Cuines de TV3.

Els treballadors dels FGC, empresa que aquest any en compleix 40, també tenen un pes important al programa: des dels agents que atenen els passatgers a andanes, fins als mecànics i enginyers. La docusèrie també té la secció Fotomaton, on els viatgers expliquen en primer pla les seves anècdotes. Un mestre que va conèixer la seva exdona a la mateixa estació on anys més tard trobaria la seva parella actual; l'atac de riure incontrolable d'una periodista que va haver de baixar abans d'hora per anar al WC, o el testimoni d'un suïcidi a les vies... són algunes de les històries que també explica Pròxima estació.

Lucena ha treballat a TV3 i Catalunya Ràdio ( Tarda oberta, El matí de Catalunya Ràdio) i a 52 (Localia TV, Premi Ondas al millor programa de TV local).