El Serielizados Fest estrenarà més de 20 sèries inèdites a l'Estat

La sisena edició de Serielizados Fest estrenarà més d'una vintena de sèries inèdites a Espanya, el doble que l'any anterior, des del 25 al 29 de setembre a Barcelona. El certamen ha anunciat que comptarà amb la primera projecció a l'Estat de La Jauría, la sèrie xilena dels germans Larraín, inspirada pel cas de «La Manada» i Studio Tarara, la nova creació del guanyador de tres Emmy Tim Ves Aelst, que vindrà a presentar la sèrie als assistents. Una altra novetat és l'estrena de Monzona, la sèrie sobre l'històric boxejador Carlos Monzón, empresonat el 1988 per assassinar la seva dona i Sluga Naroda ( Un servent de poble), ficció que va protagonitzar el còmic Volodomir Zelenski, abans de convertir-se en president d'Ucraïna el passat mes de maig.

A més, el festival homenatjarà en aquesta nova edició la mítica sèrie catalana Plats bruts, que aquest any celebra el 20è aniversari de la seva estrena a TV3, en un acte que amb la presència dels actors Joel Joan, Mònica Glaenzel i Lluís Villanueva, i dels guionistes Sergi Pompermayer i Mercè Sarrias. Els protagonistes de la comèdia, una de les primeres sitcom produides per la televisió pública catalana, recordaran algunes anècdotes viscudes a més de donar la seva visió sobre el llegat que Plats bruts ha deixat per la història de la ficció catalana.

El festival ja ha posat a la venda les entrades per a totes les sessions Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la seu de l'SGAE i la Sala Phenomena a Barcelona. Totes les sessions de la secció «Panorama», en les quals es projecten dos capítols de sèries inèdites a Espanya, tenen un cost de 3 euros. Les preestrenes de sèries de plataformes són d'accés gratuït, tot i que amb aforament limitat.

A més, també es poden comprar els tiquets per assistir a la primera edició del festival a Madrid, entre el 27 i 30 de setembre. El certamen tindrà el Palau de la Premsa com a seu principal, i programarà activitats a l'Acadèmia del Cinema i a la Sala Berlanga.

Per a aquesta primera edició que se celebrarà a Madrid, Serielizados Fest farà una selecció de la millor programació exhibida a Barcelona, organitzant estrenes de sèries i xerrades el 28 i el 29 de setembre i una masterclass de la projecció dels pilots finalistes el 30 de setembre.