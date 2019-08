«The OA» no tindrà més temporades, tot i deixar algunes trames obertes

Després de dues temporades amb un notable èxit d'audiències i unes crítiques més que positives per part de la crítica, Netflix ha decidit cancel·lar la producció de nous episodis de The OA. Si bé els seus guionistes havien explicat en diverses ocasions que la seva idea era arribar fins a una cinquena temporada, tenint en compte la història que tenien al cap, la plataforma ha anunciat el seu final. La sèrie protagonitzada per Brit Marling s'acomiada sense haver pogut tancar les trames que havien quedat després del final de la segona temporada, estrenada aquest any. Molts seguidors de The OA van expressar la seva decepció ahir a través de les xarxes socials.