«American Crime Story» es basarà en l'escàndol de Clinton

La tercera temporada de la sèrie d'FX American Crime Story tractarà l'escandol sexual de l'expresident dels Estats Units Bill Clinton. Monica Lewinsky, amb qui Clinton va mantenir la relació «inapropiada», en serà la productora, juntament amb Ryan Murphy. La sèrie s'estrenarà el 27 de setembre de 2020 i basarà la seva trama en el llibre de Jeffrey Toobin sobre el cas.

Segons va explicar a Vanity Fair, Lewinsky confia en Murphy perquè «vaig comprendre amb claredat que es dedica a donar veu als marginats a través de la seva brillant obra». Per la seva banda, Murphy va explicar a The Hollywood Reporter que ningú no hauria d'explicar la història excepte Lewinsky, la qual s'hauria d'endur tots els diners de la producció.

Quant a l'elenc, la sèrie tornarà a comptar amb Sarah Paulson i Annaleigh Ashford, les quals interpretaran a Linda Tripp i a Paula Jones, respectivament. El paper de Lewinsky recaurà en Beanie Feldstein, coneguda pel seu paper a Lady Bird. Els actors que interpretaran Bill i Hillary Clinton encara no s'han donat a conèixer.

La sèrie «explorarà les dimensions oblidades de les dones que es van trobar atrapades en l'escàndol i la guerra política que en va sorgir», segons va explicar el president d'FX Networks, John Landgraf. La producció arribarà a les pantalles tan sols unes setmanes abans de les eleccions del 2020, tot i que Landgraf no creu que les pugui afectar.