ABC podria allargar «Modern Family» amb un «spin-off» sobre Haley Dunphy

El president d'entreteniment d'ABC, Karey Burke, veu potencial en la trama del personatge interpretat per Sarah Hyland, Haley Dunphy, per ser la protagonista d'una possible seqüela de Modern Family, va avançar ahir el portal Deadline. Les seves aventures amb Dylan, parella de Haley des de l'institut, i els bessons que té amb ell al final de la desena temporada podrien ser el punt de partida per continuar amb l'essència de la sèrie original: el dia a dia d'una família moderna. El creador, Steve Levitan, enregistra la darrera temporada.