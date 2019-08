Netflix fitxa els creadors de la sèrie «Joc de trons»

Els creadors i directors de Joc de trons, David Benioff i Dan Weiss, han signat un acord exclusiu plurianual amb Netflix. L'acord arriba després de més d'un mes de negociacions amb altres plataformes com WarnerMedia, Disney, Amazon i HBO. «Estem encantats de donar la benvinguda als narradors i mestres David Benioff i Dan Weiss a Netflix», va dir ahir el responsable de contingut de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicat. «Són una força creativa i han fet les delícies del públic a tot el món amb les seves narracions èpiques».

De la seva banda, Benioff i Weiss van agrair a HBO «un bon funcionament durant més d'una dècada, en què ens han fet sentir com a casa». També van referir-se a Netflix, que, segons ells, «ha creat una cosa sorprenent i sense precedents, i ens honora que ens hagin convidat a unir-nos-hi». Abans que es fes públic l'acord, s'especulava que els creadors treballarien amb Disney, ja que dirigiran la seva primera pel·lícula, de la saga Star Wars, el 2020. Si bé la temporada final de Joc de trons va dividir provocar polèmica entre els seguidors, la sèrie va aconseguir prop de 45 milions d'espectadors per episodi als als Estats Units, així com un rècord de 32 nominacions als premis Emmy. Segons la capçalera digital Deadline, que va informar per primera vegada de la notícia, l'acord s'hauria tancat per uns 200 milions de dòlars, una xifra que Netflix ja ha pagat a altres showrunners.