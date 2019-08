Vodafone llança una nova tarifa que inclou HBO, Amazon Prime i Netflix

Cartell de «Big Little Lies» (HBO).

Cartell de «Big Little Lies» (HBO). hbo

Vodafone va anunciar ahir el llançament d'una nova tarifa que inclou les tres grans plataformes d'entreteniment en streaming, HBO Espanya, Amazon Prime Vídeo i Netflix, per 74,99 euros al mes durant un any per a clients actuals i nous que el contractin el servei entre el 12 d'agost i el 30 de setembre.

D'aquesta manera, Vodafone es converteix en el primer i únic operador a Espanya a incloure HBO, Amazon Prime i Netflix sota el mateix paquet de televisió, oferint així fins a 13.800 títols de cinema i 2.400 títols de sèries. La companyia telefònica referma així la seva aposta per les sèries per competir en el mercat de la televisió de pagament a Espanya.