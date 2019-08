Multen «La que se avecina» per fer promoció encoberta de joguines sexuals

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionat Mediaset España amb 376.504 euros per emetre publicitat encoberta en un capítol de la sèrie La que se avecina. La CNMC aclareix que en aquest episodi es va emetre al canal FDF, sense identificació, publicitat encoberta d'una empresa de distribució i venda de joguines i productes eròtics, així com d'una marca d'un estimulador de pròstata. La CNMC ja havia multat Mediaset aquest agost per excedir el temps límit de publicitat durant les seves emissions.