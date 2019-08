La sèrie d'El Rubius per a Movistar+ optarà a un premi de Digital TV Europe

Virtual Hero, la sèrie de Rubén Doblas Gundersen (El Rubius) produïda per Zeppelin TV per a Movistar +, ha estat nominada a Millor Programa Animat per a Nens en els Content Innovation Awards. Amb aquests guardons, Digital TV Europe i TBI-Television Business International reconeixen la innovació dels proveïdors de continguts, els distribuïdors i les companyies de tecnologia que estan ajudant a transformar la indústria televisiva actual. La sèrie és la producció de Movistar+ que ha acumulat més seguidors a les xarxes socials.