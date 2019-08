«This is art» explora aquesta nit l'humor en l'art a través del Quixot

TV3 emet avui a les 21.55 This is art, la coproducció de la cadena amb Brutal Media, amb el suport de l'ICEC. Ramon Gener presenta l'espai i condueix l'espectador per mons reals i imaginaris per reflexionar sobre la vida, l'art i també sobre un mateix. Aquesta setmana el programa gira entorn de l'humor.

Gener viatjarà pel Quixot, una de les obres clau de la literatura universal que ha sabut reflectir més bé aquesta màxima. La famosa novel·la de Cervantes servirà per descobrir com, moltes vegades, l'art se serveix de l'humor per explicar el perquè de les coses.

L'escriptor Eduardo Mendoza l'ajudarà a reafirmar allò que el Quixot és un dels llibres que ha sabut reflectir millor l'humor. Mendoza, fan incondicional de la novel·la, descobrirà la facilitat amb què Cervantes va saber encarnar aquesta emoció tan present en l'art en la grandesa de dos personatges com el Quixot i Sancho Panza. A més, es comprovarà que l'humor té moltes formes: Duchamp i la seva versió de la Gioconda ensenyaran que pot ser un remei efectiu per apropar-se a l'art sense por, mentre que Magritte o Cristina de Middel van recórrer a l'humor absurd per trencar motlles. Es podrà veure com Haydn el va saber disfressar en la seva música i va aconseguir convertir la ironia en una arma subtil contra el poder.

A través de This is Art, Gener ha tractat Picasso, Botticelli i Gaudí, d'entre altres artistes.