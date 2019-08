Telecinco cancel·la una sèrie sobre Diana Quer després de mesos de producció

Mediaset ha cancel·lat la sèrie sobre la desaparició de Diana Quer. El grup mediàtic havia donat el vistiplau a Melodía Producciones per narrar el cas en una minisèrie. Segons apunta ECD, els pares de Quer no van donar la seva conformitat. El projecte, que tenia el nom provisional de 500 días, va tancar-se al gener. Més tard, es van començar a desenvolupar els guions, així com a treballar en possibles localitzacions. S'havia assenyalat la localitat de Bueu com a possible escenari. També s'havia obert el procés de càsting, que ja tenia actors triats.