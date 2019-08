La tercera temporada de «The Crown» s'estrenarà el pròxim 17 de novembre

Olivia Colman com a Elisabet II.

La plataforma de continguts audiovisuals Netflix va anunciar ahir que la tercera temporada de The Crown s'estrenaria el pròxim 17 de novembre. La ficció, guardonada amb més d'un premi Emmy, farà un salt en el temps i situarà la seva trama a la segona meitat de la dècada dels 60. D'aquesta manera, Claire Foy, Vanessa Kirby i la resta de l'elenc de les dues temporades anteriors no apareixeran a la sèrie, i donaran pas a actrius com Olivia Colman (guanyadora de l'Oscar 2019) i Helena Bonham-Carter, que interpretaran la reina Elisabet II i la seva germana, la princesa Margarita. Tobias Menzies serà el príncep Felip i Josh O'Connor, el seu fill, Carles de Gal·les.