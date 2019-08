Netflix renova la docusèrie «I am Killer» per a una segona temporada

Netflix i la cadena americana A+E Networks han renovat la sèrie documental sobre crims I am Killer per a una segona temporada. La producció de Snak&Co inclou entrevistes en profunditat amb alguns dels presos més mortífers dels Estats Units. També estudia el tracte que es dona a aquests presos mortals per part del sistema penitenciari, així com l'impacte dels seus delictes en les seves comunitats i famílies. La segona tractarà les criminals femenines per primera vegada i també explorarà temes de penediment i redempció.