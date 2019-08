«El nudo» i «En el corredor de la muerte» s'estrenaran al FesTVal

El XI Festival de Televisió de Vitòria-Gasteiz se celebrarà del 2 al 8 de setembre i, com cada any, servirà de trampolí a les cadenes per presentar les novetats més destacades de la temporada que estan a punt d'encetar. El FesTVal acollirà estrenes de noves ficcions, rodes de premsa, tallers i altres actes dedicats al món de l'audiovisual.

En el corredor de la muerte és una de les estrenes més destacades del FesTVal. La ficció de Movistar+ i Bambú Producciones es basa en el llibre de Nacho Carretero i ha estat creada per Ramon Camps, Gemma R. Neira i Diego Sotelo. Miguel Ángel Silvestre en serà el protagonista i es posarà a la pell de Pablo Ibar, un espanyol que va ser arrestat per un altercat amb armes que ell sempre ha jurat que no va cometre. Ibar és condemnat a mort, tot i que no hi ha cap prova que l'incrimini directament.

Per altra banda, Atresmedia estrenarà El nudo, un nou thriller que protagonitzaran Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández i Oriol Tarrasón. La ficció tracta de dues parelles, els secrets de les quals veuran la llum a causa d'un accident. La sèrie es podrà veure d'aquí a unes setmanes a través de la plataforma de pagament Atresmedia Premium.

Una de les altres presentacions del FesTVal és la de Masterchef Celebrity. Els concursants de la quarta edició del reality protagonitzaran un acte especial juntament amb els presentadors i jutges.