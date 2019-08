El creador de «Vikings» prepara una sèrie sobre Carlemany

La plataforma de continguts audiovisuals Quibi ha anunciat una sèrie sobre la vida de l'emperador Carlemany, que serà creada per Michael Hirst, showrunner de ficcions d'èxit com Vikings, Camelot i Els Tudor. Amb la seva experiència a l'hora de narrar gestes històriques, Hirst escriurà la història de l'emperador que va unir Europa oriental i occidental enmig d'una vida privada complicada.

Aquest projecte s'uneix als que Michael Hirst ja prepara actualment. Després de l'estrena de la sisena i última temporada de Vikings, que arriba a finals d'aquest any, Hirst desenvoluparà un nou projecte per a The History Channel, estenent la història víking d'alguna altra manera, segons va avançar Deadline. A més, prepara l'adaptació com a sèrie de la novel·la Doctor Zhivago, juntament amb la productora de Sherlock, Hartswood Films.

La plataforma de streaming creada per Jeffrey Katzenberg emetrà els seus continguts a través d'episodis de no més de 10 minuts, apostant per una nova manera d'entendre el consum de les sèries. Steven Spielberg ja treballa en una sèrie de terror anomenada After Dark per a la companyia. El director Guillermo del Toro i les actrius Jennifer Lopez i Anna Kendrick també han signat projectes. L'estrena de la plataforma està prevista per a l'abril del 2020 als Estats Units. La tarifa mensual als EUA serà de 4,99 dòlars mensuals amb anuncis.