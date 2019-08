Esport3 comença a emetre el torneig juvenil de futbol The Cup a partir de demà

A partir de demà i fins diumenge, Esport3 emetrà la quarta edició de The Cup, el torneig juvenil de futbol de Sant Pol de Mar, on participen equips juvenils (sempre de primer o segon any) de cinc equips de Primera Divisió (Barça, Espanyol, Reial Madrid, Betis i Vila-real), més el Girona, l'Atlètic Sant Pol com a amfitrió i, com a novetat aquest any, el juvenil del Sagan Tosu japonès. Demà s'emetran els dos primers partits de cada grup, que corresponen als duels catalans: Atlètic Sant Pol- Espanyol, del grup A (17 h) i el Girona-Barça, del B (19 h).