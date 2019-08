«París era una festa», d'Ernest Hemingway, es convertirà en una sèrie

La novel·la d'Ernest Hemingway París era una festa farà el salt a la petita pantalla en forma de sèrie. Village Roadshow Entertainment Group (VREG), Mariel Hemingway (neta de l'escriptor), John Goldstone i Marc Rosen (productor de Sense8) han tancat un acord per produir la ficció basada en el llibre, publicat pòstumament el 1964.

París era una festa detalla la vida de Hemingway com a jove periodista expatriat a París als anys vint, mentre estava casat amb la seva primera esposa, Hadley Richardson. Al llibre també hi apareixen figures cèlebres com l'escriptor F. Scott Fitzgerald i la seva dona Zelda, Alice B. Toklas, Gertrude Stein o James Joyce.