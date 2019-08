«El escarabajo verde» analitza l'impacte del plàstic a la nostra salut

La 2 emet avui a les 18.40 h el reportatge Una relación tóxica, que forma part del programa El escarabajo verde. El capítol d'aquesta setmana posa el focus en la relació dels consumidors amb el plàstic.

Carlos de Prada, periodista i divulgador, explica que hi ha sectors com el de l'alimentació en els quals l'exposició és clara, sobretot en sotmetre aquests productes de plàstic a temperatures altes, ja que provoca la migració d'aquestes substàncies a l'aliment. No obstant això, segons Prada, n'hi ha d'altres, en canvi, en els quals la nostra exposició podria passar més desapercebuda com per exemple en productes d'higiene, joguines, terres, cortines i mobles que poden estar fets d'aquest material o contenir-lo.

El programa mirarà de donar resposta a aquestes qüestions i valorar quins efectes pot tenir en la nostra salut. Obrir diàleg i debat entre la comunitat científica i la indústria del plàstic és fonamental per a l'avenç.

L'equip d' El escarabajo verde també parlarà amb Miquel Porta, investigador de salut pública de l'Institut d'Investigacions Mèdiques de l'Hospital del Mar, i amb Vicent Yusà, investigador a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana.

Sergio Giménez, director de l'Institut Tecnològic del Plàstic, i Dolors Romà ,d'Ecologistes en Acció, també col·laboraran en el debat del reportatge.