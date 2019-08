«Juegos sin fronteras» torna amb Lara Álvarez com a presentadora

Juegos sin fronteras torna vint anys després de la seva última emissió. El programa s'emetia a escala europea i reunia diferents països en proves i jocs per tal d'escollir la millor ciutat d'Europa. A més, l'espai va servir d'inspiració pel clàssic Grand Prix. El format passarà a dir-se Eurogames 2019, però mantindrà la dinàmica de la versió antiga.

El grup mediàtic Mediaset Italia és qui ha posat en marxa el projecte. Això fa possible que el format es pugui veure a Espanya a través d'algun canal de Mediaset, presentat per Lara Álvarez. Eurogames 2019 tindrà un total de sis episodis que es gravaran a Roma, més concretament en els estudis de cinema i televisió Cinecittà entre el 3 de setembre i el 19 d'octubre.

Segons ha informat El Progreso, el concurs tindrà representació espanyola. Monforte de Lemos, Ciudad Rodrigo, Aranda de Duero i Mérida són les primeres quatre ciutats confirmades que competiran per arribar a la final europea del concurs. D'altra banda, El Diario de Astorga ha anunciat que es busquen candidats pel concurs, fet que evidencia que la ciutat castellanolleonesa podria tractar-se de la cinquena opció escollida. A més d'Espanya, Alemanya, França, Grècia, Itàlia i Polònia també participaran en el concurs i cadascuna comptarà amb cinc localitats per competir. Els equips estaran compostos per 10 participants i 2 representants institucionals de cada lloc.