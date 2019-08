Multen «Jimmy Kimmel Live!» per imitar un SMS d'alerta presidencial

El talk-show d'ABC J immy Kimmel Live va rebre ahir una multa de 395.000 dòlars per imitar un SMS d'alerta presidencial el passat 3 d'octubre durant el programa. Segons la Comissió Federal de Comunicacions (FCC), l'organ que regula la televisió als Estats Units, l'espai va incomplir les normes de radiodifusió simulant el to d'alerta. Segons les regles de la FCC, es prohibeix que les emissores imitin el sistema d'alerta «per evitar confusions quan s'utilitzin, així com fatiga entre els oients i falsa activació». ABC va al·legar desconèixer la normativa.