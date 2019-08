Ewan McGregor tornarà a interpretar Obi-Wan en una sèrie de Disney+

L'actor Ewan McGregor es troba en negociacions per participar a la sèrie de la saga Star Wars que Disney+ prepara. Segons va avançar Variety, McGregor podria posar-se a la pell d'Obi-Wan una quarta vegada.

La ficció sobre el personatge seria el tercer projecte no animat de Star Wars de la plataforma, que arribarà el 2020. El futur servei ja ha anunciat The Mandalorian, creada per Jon Favreau i protagonitzada per Pedro Pascal ( Joc de trons), així com una sèrie basada en Cassian Andor. El personatge va introduir-se per primera vegada a la pel·lícula Rogue One amb Diego Luna com a protagonista, que reprendrà el rol que ja tenia a la pel·lícula.