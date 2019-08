HBO Max farà una sèrie basada en la pel·lícula «Practical Magic»

La plataforma HBO Max està preparant una sèrie basada en la pel·lícula de 1988 Practical Magic. La ficció situarà la trama abans dels esdeveniments del film que Nicole Kidman i Sandra Bullock van protagonitzar. La pel·lícula tractava de dues germanes que senten l'aïllament de ser bruixes maleïdes per la incapacitat de trobar amor. Aquesta vegada, però, la història està ambientada als anys seixanta, amb les excèntriques tia Franny i Jet (interpretades per Stockard Channing i Dianne Wiest a la pel·lícula). De moment, la plataforma de streaming ha ordenat només un episodi de la sèrie, la qual es dirà Rules of Magic. HBO Max veurà la llum el 2020.