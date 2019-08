Mediapro posa en marxa una nova edició de «Réplica» per al canal jove de TVE

100 Balas (The Mediapro Studio) i Playz, el canal jove de TVE, van anunciar ahir una nova edició del programa Réplica. El format passarà a dir-se Réplica: la nueva era del freestyle i serà un talent-show dedicat al món de les «batalles de galls» que tindrà com a objectiu descobrir les noves figures del panorama espanyol. El freestyle és un estil d'improvisació molt proper al rap i és seguit mundialment per milions de joves. Als sis episodis de la primera temporada, l'espai de Playz va retratar l'elit de la disciplina a Espanya a través d'entrevistes.