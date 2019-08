Rebel Wilson presentarà el programa d'Amazon «LOL: Last One Laughing»

Rebel Wilson presentarà i produirà el programa d'Amazon Australia LOL: Last One Laughing. El format enfrontarà deu còmics que competiran per fer-se riure primer. El comediant que aguanti més temps sense riure guanyarà 100.000 dòlars. El programa veurà la llum el 2020.

LOL: Last One Laughing segueix el format del format d'Amazon del Japó Hitoshi Matsumoto Presents Documental, produït i protagonitzat per l'humorista Hitoshi Matsumoto. El format també es va llançar a Mèxic amb el còmic Eugenio Derbez com a amfitrió. Tant la versió japonesa com la mexicana van rebre bona acollida i preparen les seves respectives continuacions.